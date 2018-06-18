В Первомайском округе выявлены многочисленные нарушения в содержании автомобильных дорог муниципального значения

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности ООО «Нордстрой», ответственного за содержание и ремонт ряда муниципальных автомобильных дорог на территории города Мурманска.

В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения рассматриваемого законодательства, выразившиеся в несоответствии дорожного полотна автомобильных дорог муниципального значения требованиям государственных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, нормам по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Учитывая характер и степень выявленных нарушений, прокуратурой округа в отношении общества возбуждено 7 производств по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 4 Первомайского судебного района города Мурманска.

Санкция указанной статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.

Помимо этого, в адрес руководителя общества внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которое находится в настоящий момент в стадии рассмотрения.