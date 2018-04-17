В Первомайском районе Мурманска закрыли торговый центр «Южный»

Исполнительный документ немедленного исполнения о запрете эксплуатации здания торгового центра по ул. Щербакова д. 9 в г. Мурманске, поступил в межрайонный специализированный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Мурманской области, где на его основании было возбуждено исполнительное производство.

Прокурор Первомайского административного округа г. Мурманска в интересах неопределенного круга лиц обратился с исковым заявлением в суд к собственнику торгового центра об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности.

С целью обеспечения безопасности работников и посетителей торгового комплекса прокурор ходатайствовал о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета на эксплуатацию здания. Данное ходатайство было удовлетворено Октябрьским районным судом г. Мурманска.

Был выдан исполнительный документ немедленного исполнения, о запрете эксплуатации четырехэтажного здания универсального назначения по ул. Щербакова д. 9 в г. Мурманске (торговый центр и оздоровительный комплекс) до исполнения решения суда, полного устранения выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности (за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также содержанию здания и оборудования).

Судебными приставами межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Мурманской области незамедлительно осуществлено исполнение решения суда.

В случае неисполнения решения суда виновные лица будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в соответствии со ст. 17.14 КоАП РФ, санкцией данной стать предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

В настоящее время деятельность торгового центра не ведется, вход в здание посетителям ограничен. Арендаторам предоставлена возможность вывоза своего имущества.