В Мурманской области откроют движение по 16-километровому участку автодороги Р-21 «Кола» вблизи границы с Королевством НорвегияКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Реалии жизни - платим за содержание и ремонт - проверяем выполнение услуг
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.09.17 08:27

В ПИ «Гражданпроект» опять обнаружены нарушения порядка выплаты заработной платы

Прокуратурой г.Апатиты проведена проверка соблюдения трудового законодательства Российской Федерации в деятельности МУП г.Апатиты «ПИ «Гражданпроект». Проверкой было установлено, что по состоянию на 30 июля 2017 года в нарушение ст.136 ТК РФ 16 сотрудникам МУП «ПИ «Гражданпроект» не выплачена заработная плата за июль 2017 года в размере более 250 тысяч рублей. Кроме того, в нарушении ст.140 ТК РФ двум сотрудникам МУП «ПИ «Гражданпроект» не произведена выплата всех сумм, причитающихся в день увольнения, на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Ранее МУП г.Апатиты «ПИ «Гражданпроект» было дважды привлечено к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), а также за правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

С учётом выявленных нарушений прокурором города в отношении юридического лица МУП г.Апатиты «ПИ «Гражданпроект» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ. Постановление направлено мировому судье судебного участка № 2 Апатитского судебного района для рассмотрения по существу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 158 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Тайны века: Наркоз для наркома. Михаил Фрунзе». Документальный фильм (12+)15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиНа повышение зарплат бюджетникам в 2018 году регионам подкинут деньжат из центра-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 5 копеек, евро – почти на 53 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХЗа 8 месяцев количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ увеличилось в 2 раза - НБКИ-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика