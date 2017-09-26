В ПИ «Гражданпроект» опять обнаружены нарушения порядка выплаты заработной платы

Прокуратурой г.Апатиты проведена проверка соблюдения трудового законодательства Российской Федерации в деятельности МУП г.Апатиты «ПИ «Гражданпроект». Проверкой было установлено, что по состоянию на 30 июля 2017 года в нарушение ст.136 ТК РФ 16 сотрудникам МУП «ПИ «Гражданпроект» не выплачена заработная плата за июль 2017 года в размере более 250 тысяч рублей. Кроме того, в нарушении ст.140 ТК РФ двум сотрудникам МУП «ПИ «Гражданпроект» не произведена выплата всех сумм, причитающихся в день увольнения, на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Ранее МУП г.Апатиты «ПИ «Гражданпроект» было дважды привлечено к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), а также за правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

С учётом выявленных нарушений прокурором города в отношении юридического лица МУП г.Апатиты «ПИ «Гражданпроект» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ. Постановление направлено мировому судье судебного участка № 2 Апатитского судебного района для рассмотрения по существу.