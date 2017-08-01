В Питере можно прожить, сдавая комнату, а в Мурманске – трёхкомнатную квартиру

Специалисты федерального портала «Мир квартир» решили примерить на среднестатистического россиянина роль рантье и прикинули, какой недвижимостью нужно владеть в разных регионах нашей страны, чтобы от сдачи её в аренду получать не меньше прожиточного минимума. Результаты подсчётов показали, что в большинстве крупных городов для этого достаточно сдавать однокомнатную квартиру.

В исследовании использовались данные о величине прожиточного минимума по регионам РФ (рассчитывается согласно ФЗ № 134 «О прожиточном минимуме в РФ») и средние ставки аренды комнат и квартир из данных собственной аналитики портала «Мир квартир». Подсчёты велись по 69 крупнейшим городам страны.

По данным «Mirkvartir.ru», 1-комнатная квартира прокормит жителей 44 городов из 69, попавших в исследование. В 20 городах просуществовать без работы можно с помощью «двушки». В заполярном Мурманске продержаться на плаву позволит лишь «трёшка». И только в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Симферополе можно стать рантье, сдавая комнату.