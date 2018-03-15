В план мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на ближайшие пять лет вошли 20 проектов

Сегодня в Мурманске состоялось V заседание рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Итогом работы стало подписание Плана мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 годы.

От имени губернатора Марины Ковтун участников заседания приветствовал заместитель главы региона Роман Дурягин, отметивший, что заседание проводится в год знаковых юбилеев. В 2018 году отмечаются 80-летие Мурманской области, 25-летие подписания Киркенесской декларации и 30-летие подписание соглашения об установлении дружеских связей между Мурманской областью и норвежскими губерниями Финнмарк и Тромс.

«Это важные вехи в истории российско-норвежского сотрудничества, каждую из которых можно рассматривать как шаг к превращению северных регионов России, Норвегии и Арктики в территорию мира, доверия и стабильности», – подчеркнул Роман Дурягин.

Председатель российской части рабочей группы, заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков отметил, что наши двусторонние торговые и культурные отношения берут начало с IX века.

«Сейчас, несмотря на политическую ситуацию и экономическую обстановку, я рад, что мы находим время и возможность укреплять наши отношения», – подчеркнул Дмитрий Пристансков.

Подписанный план российский сопредседатель рабочей группы назвал весьма насыщенным, в нём предусмотрено развитие порядка 20 проектов в разных областях – туризм, рыболовство, культура, предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Сопредседатель рабочей группы, статс-секретарь Министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Рой Ангельвик высоко оценил усилия российской стороны по приурочиванию заседания к другим родственным событиям – в частности, к работавшей накануне конференции «Рыболовство в Арктике». Норвежский сопредседатель рабочей группы с удовлетворением отметил, что в ходе конференции ряд норвежских и российских компаний заключили контракты о сотрудничестве. Это означает хороший диалог бизнесменов Норвегии и России.

Рой Ангельвик также выразил удовлетворение развитием нашего сотрудничества, нашедшим отражение в подписанном документе.