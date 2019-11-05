В плавательном бассейне города Североморска состоялся чемпионат Северного флота по плаванию

В соревнованиях приняли участие военнослужащие соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса. Всего в состязаниях участвовало 10 команд и около 60 военнослужащих.

Торжественную церемонию закрытия чемпионата провел помощник командующего Северным флотом - начальник физической подготовки полковник Павел Кошкарев, он поздравил победителей и призеров чемпионата, поблагодарив за высокие результаты и проявленную волю к победе.

Традиционно первенство проходило в четырех дисциплинах: на 100-метровую дистанцию брассом и вольным стилем, эстафета вольным стилем 4 по 50 метров и плавание с автоматом.

Как сообщает пресс-служба СФ, показав наилучший результат, звание лучших пловцов Северного флота завоевали представители армии ВВС и ПВО Егор Алексеев на 100-метровой дистанции вольным стилем и Федор Мочалов на 100-метровой дистанции брассом. В заплыве с автоматом первое место завоевал Алексей Иванов представляющий команду Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. По результатам эстафеты первое место заняла команда армейского корпуса.

В общекомандном зачете золото завоевала команда Кольской флотилии разнородных сил, серебро досталось команде армии ВВС и ПВО, а бронзу получила команда армейского корпуса.