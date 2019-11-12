В плавцехе КГМК приступили к анкетированию работников предприятия

Как стало известно нашей редакции, кадровая служба Кольской ГМК начала процедуру анкетирования работников плавильного цеха в Никеле.

Напомним, недавно президент «Норникеля» Владимир Потанин объявил о решении закрыть это устаревшее и одно из наиболее вредных с точки зрения экологии подразделений компании. Он также заявил, что в посёлке Никель будет использован опыт работы с сотрудниками, приобретенный ранее при закрытии Никелевого завода в Норильске. Тогда помощь в трудоустройстве, переезде, переобучении и другие меры поддержки потребовались примерно 2,5 тысячи работников. Компании это обошлось в 4 млрд рублей.

Отметим, что в настоящее время в плавильном цехе в Никеле заняты более 600 человек. С каждым из них, в зависимости от его жизненной ситуации и личных планов, в компании намерены работать индивидуально. Варианты будут предложены разные – от раннего выхода на пенсию до трудоустройства в других подразделениях КГМК и «Норникеля», в том числе за пределами Мурманской области. Правда, многим для этого придётся пройти переобучение, возможно, даже освоить новые профессии. Труд рабочих в плавцехе специфичен, поэтому подобрать вакансию, требующую аналогичной квалификации, непросто.

Чтобы спланировать эту работу, нивелировать негативные последствия для работников плавцеха, превратить закрытие подразделения в переходный этап в карьере его сотрудников, нужно узнать об их планах, предпочтительных вариантах трудоустройства. Для этого в плавцехе Кольской ГМК и проводится анкетирование, которое продлится от полутора до двух месяцев.