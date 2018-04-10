В плавильном цехе Кольской ГМК идёт ремонт рудно-термической печи

В плавильном цехе Кольской ГМК начался средний ремонт рудно-термической печи (РТП) № 3. По графику он должен продлиться 20 дней. За это время предстоит выполнить большой объём работ: произвести замену огнеупорной футеровки штейнового торца, отремонтировать уплотнения загрузочных течек, свода печи.

Одно из основных мероприятий среднего ремонта - обновление более 800 кв. метров кровли главного пролёта плавцеха в месте расположения РТП-3. Новая кровля в отличие от прежней конструкции не подвержена коррозии. Она рассчитана на эксплуатацию в течение 40 лет.

При ремонте крыши также будет произведена замена приточной вентиляции, что позволит улучшить условия труда для работников цеха.

Плановый ремонт должен обеспечить надежную и бесперебойную работу РТП-3 до 2019 года. Всего в плавильном цехе 3 рудно-термических печи, из них в работе сейчас находятся два агрегата. Этого количества достаточно чтобы полностью обеспечивать выполнение производственного задания. Систематический ремонт технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планомерно снижать выбросы сернистого газа.