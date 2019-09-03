В плюс: выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла на 49,2 млн кВт•ч

В августе 2019 года Кольская АЭС выработала 689,3 млн кВт·ч электроэнергии, что на 49,2 млн кВт·ч больше, чем месяцем ранее. Рост выработки электроэнергии на 31 млн кВт·ч наблюдается и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в течение прошедшего месяца на атомной станции велась масштабная ремонтная кампания: на энергоблоке № 1 планово-предупредительный ремонт, а на энергоблоке № 2 – модернизация для продления срока его эксплуатации, которую планируется завершить в октябре.

29 августа блок № 1 включен в сеть после окончания регламентных работ, и в настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1,3 и 4. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 920 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.