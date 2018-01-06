В п.Малое Сафоново стартовал Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги

На стадионе в посёлке Малое Сафоново вчера состоялось торжественное открытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. В турнире примут участие детские команды «Спутник», «Гроза», «Армеец», «Тайфун» и «Арктика», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота. В предыдущем детском турнире участвовало всего три команды, что говорит о значительном развитии детского хоккея на Северном флоте.

В команду «Спутник» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты, сухопутных и береговых войск, в «Грозу» - объединения ВВС и ПВО Северного флота, в «Тайфун» - подводных сил флота, в «Армеец» - одной из воинских частей центрального подчинения, в «Арктику» - арктической мотострелковой бригады. Игры детских команд будут проходить по олимпийской системе, на вылет. Возраст юных хоккеистов составил 9-12 лет. В командах «Спутник» и «Тайфун», играют не только мальчики, но и девочки.

Открыл турнир президент хоккейной лиги – командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. В церемонии также приняли участие глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков и приглашенные гости.

Детская хоккейная команда подводных сил флота «Тайфун» одолела со счетом 2:1 детскую команду «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота. Матч детской хоккейной команды одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец» и детской команды «Арктика» арктической мотострелковой бригады закончился со счетом 7:0. После окончания игр командующим Северным флотом адмирал Николаем Евменовым вручил командам сладкие подарки.

Всего в турнире принимают участие 5 хоккейных команд. Игры будут проходить на ледовой площадке посёлка Малое Сафоново.

Вчера состоялся товарищеский матч, в возрастной категории 14-17 лет, между юношескими командами Кольской флотилии разнородных сил СФ «Альбатрос» и юношеской команды «Торос» центра материально-технического обеспечения СФ, закончившийся со счётом 6:0.

6 января в посёлке Малое Сафоново в 11 часов состоятся финальные игры, а в 13 часов пройдёт награждение победителей и призеров, а также закрытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги.