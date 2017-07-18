В подразделениях УФСИН России по Мурманской области содержится около 4,3 тысячи человек

В УФСИН России по Мурманской области состоялось расширенное заседание коллегии с участием представителей всех взаимодействующих органов, областной администрации, общественных структур, руководителей всех подразделений уголовно-исполнительной системы области. Во время коллегии были подведены итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за шесть месяцев 2017 года, обозначены приоритетные задачи на вторую половину года.

В своём выступлении врио руководителя УФСИН Дмитрий Фокин отметил, что в течение отчетного периода задачи, возложенные на УФСИН России по Мурманской области, выполнены в полном объёме.

По состоянию на 1 июля 2017 года в подразделениях содержалось 4268 человек, что на 21,07% меньше аналогичного показателя прошлого года. Количество осуждённых к наказаниям без лишения свободы, напротив, возросло. Общая численность лиц, прошедших по учету уголовно-исполнительной инспекции за истекший период, увеличилась на 9,2% и составила 3501 человек.

Приоритетными направлениями в развитии УИС Заполярья явились сохранение и наращивание производственного потенциала, поиск и внедрение новых методов и форм производственной деятельности, поддержка и развитие медико-санитарного обеспечения, модернизация на объектах технических средств охраны и надзора.

Одним из основных мероприятий полугодия стало перепрофилирование зеленоборской исправительной колонии № 20 в колонию-поселение. Процесс реорганизации учреждения проходил планомерно и поэтапно. Благодаря взаимодействию УФСИН с органами муниципального управления п.Зеленоборский, средствами массовой информации, перепрофилирование не вызвало большого общественного резонанса. В настоящее время в колонии отбывает наказание 47 осужденных, 14 из которых женщины.

В рамках реализации программы по продовольственному самообеспечению в учреждениях УИС производится мясо, осуществляется выпечка хлеба, изготавливаются макаронные изделия. За отчетный период для нужд колоний и СИЗО произведено 11,7 тонны мяса свинины. Обеспечение хлебобулочными изделиями осуществляется в соответствии с нормами положенности.

Продолжилось сотрудничество в сфере соблюдения прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с Общественной наблюдательной комиссией Мурманской области.

Всего членами ОНК за отчётный период осуществлено 7 посещений исправительных учреждений Мурманской области. Члены ОНК проводили прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых по личным вопросам, осуществляли общественный контроль за деятельностью учреждений.

В целом работа регионального пенитенциарного ведомства в первом полугодии 2017 года была признана удовлетворительной.

Подводя итоги коллегии, врио руководителя УФСИН Дмитрий Фокин поблагодарил представителей взаимодействующих органов за сотрудничество, а коллектив регионального УФСИН за слаженную работу, вручив ряду отличившихся сотрудников ведомственные награды.