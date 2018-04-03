В «подводной дуэли» в Баренцевом море приняли участие атомные субмарины Северного флота

Экипажи двух многоцелевых атомных субмарин одного из соединений Северного флота провели в Баренцевом море «подводную дуэль» - учения по противодействию подлодкам противника.

Учения состоялись в закрытых полигонах флота в Баренцевом море. Подводники отработали навыки поиска и слежения за подводной лодкой противника, тактику противолодочного маневрирования, выхода в торпедную атаку и совершение маневра уклонения от торпеды с постановкой активных помех и ложной цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, в завершение учений экипажи подводных лодок отработали торпедную стрельбу практическим боезапасом. Учебные торпеды были найдены катером-торпедоловом, подняты из воды и доставлены в базу для дальнейшего использования в целях боевой подготовки.