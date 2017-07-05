В погоне за мифами и легендами Сейдозера туристы пренебрегают мерами безопасности и подвергают свою жизнь опасности

Вопрос безопасности туристов в Ловозерской тундре обсуждалась на заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области.

Загадочное озеро Сейдозеро находится в Ловозерской тундре, в самом центре Кольского полуострова. Каждый год к нему тянутся сотни туристов со всей России. Путешественники со всех уголков нашей страны стремятся к этому таинственному месту в надежде разгадать его тайны и прикоснуться к миру полному мифов и легенд.

Однако, зачастую туристы пренебрегают мерами безопасности и подвергают свою жизнь опасности. Члены Совета Александр Кобелев и Иван Головин выразили свою обеспокоенность в связи с этой ситуацией.

Ввиду того, что быстро меняющиеся в зимнее время погодные условия на озере создают угрозу жизни и здоровья туристов в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области направлено предложение о разработке зимних маршрутов в районе озера Сейдозера, регистрации туристов и система оповещения.