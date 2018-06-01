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Мурманская область. Арктика01.06.18 07:20

В поисках новых механизмов привлечения инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в Арктической зоне РФ

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вчера приняла участие в заседании президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ключевой темой совещания стали новые механизмы привлечения инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в Арктической зоне Российской Федерации.

Возможности прорывного развития региона ограничены неразвитой транспортной, электроэнергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктурой на значительной части территории Арктической зоны. Поэтому одним из ключевых направлений государственной политики России в Арктике является реализация крупных инфраструктурных проектов. Наиболее масштабные и капиталоёмкие арктические проекты на сегодня – это строительство Северного широтного хода, строительство порта Сабетта и создание Мурманского транспортного узла. На их примере и отрабатываются новые механизмы государственно-частного партнёрства, в частности инфраструктурной ипотеки.

«Очень важно, что предлагаемые нетривиальные решения для реализации крупных инфраструктурных проектов в регионах принимаются в результате тесного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с региональной властью. Эти шаги направлены на решение проблемы «узких мест» арктической инфраструктуры, на развитие мультимодальных транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг», на повышение уровня экономической связанности территории страны», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун, говоря о ходе реализации проекта развития Мурманского транспортного узла.

Также глава региона отметила, что Мурманская область имеет успешный опыт региональной поддержки инвестиционных проектов. Только в прошлом году из областного бюджета инвесторам предоставлено налоговых льгот на сумму почти 690 млн рублей. Анализ их эффективности за последние годы показывает: на 1 рубль предоставленных льгот в бюджет Мурманской области возвращается до 13 рублей налоговых и неналоговых поступлений.

«Во многом благодаря этому подходу объём инвестиций в регион за минувший год превысил 110 млрд рублей. По темпу их роста – в 1,3 раза – Мурманская область поднялась на 6-е место по стране. «Инвестиционный портфель» области на сегодня включает 16 соглашений с инвесторами и «весит» 106,5 млрд рублей с созданием 6300 новых рабочих мест», – сообщила Марина Ковтун.

Крупнейший из новых проектов, получивших региональную поддержку в виде аренды земельного участка без проведения торгов, – проект компании «НОВАТЭК-Мурманск», которая создаёт на западном берегу Кольского залива верфь для строительства заводов по сжижению газа. Благодаря ему будет реализован второй этап проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2». Компанией «Роснефть» разработан бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта по созданию на базе 82-го судоремонтного завода в Росляково береговой базы обеспечения шельфовых проектов. Уже заключен договор на проектирование.

Как заявила Марина Ковтун, эти масштабные проекты имеют большое значение для социально-экономического развития Арктической зоны России в целом и ориентированы на укрепление межрегиональных кооперационных связей в макрорегионе.

При этом глава Мурманской области обозначила необходимость выработки целостного подхода государства к арктической политике и формирования стимулирующих селективных мер по социально-экономическому развитию Арктики.

По итогам заседания выработано решение президиума Совета, в котором содержатся рекомендации правительству РФ, Министерству экономического развития РФ, Министерству транспорта РФ, направленные на создание механизмов по привлечению инвестиций в крупные инфраструктурные проекты в Арктической зоне России.

 

 

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