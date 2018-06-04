В поликлиниках Мурманской области внедряются принципы «бережливого производства»

С 1 июня в Мурманской области стартовал региональный проект «Внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, принципов бережливого производства». Главная цель проекта – повысить доступность амбулаторной помощи, а также сделать пребывание пациента в поликлинике более комфортным.

Новые подходы в организации медицинской помощи будут проходить апробацию на базе четырёх «пилотных» медицинских организаций: Мурманская городская поликлиника № 2, Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск, Мурманская городская детская поликлиника № 4 и Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника.

С 4 по 9 июня на базе «пилотных» поликлиник будет проходить анкетирование населения по вопросам доступности медицинской помощи.

Высказать свое мнение и внести свои предложения пациенты могут, заполнив анкету, которая будет предоставляться в медицинском учреждении.