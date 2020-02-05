Президент предложил отбирать лицензии у аптек, повысивших цены на противовирусные лекарства и маскиОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.02.20 13:13

В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по СЗФО вышли 8 представителей Мурманской области

В полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» по Северо-Западному федеральному округу Мурманскую область представят 8 участников, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Всего от субъектов СЗФО на конкурс поступили 29350 заявок, приглашение в полуфинал получили 331 человек. Конкурсантам еще предстоит пройти повторное компьютерное тестирование и подтвердить результаты онлайн-этапа. Если тест будет пройден успешно, участников допустят к дальнейшим очным испытаниям.

Открытие регионального этапа конкурса «Лидеры России» состоится 8 февраля в Санкт-Петербурге. В течение двух дней полуфинала отобранные конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России», сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Паша
04.02.20 12:41
Возникла вроде бы хорошая идея. Не надо никуда ходить, направляйте свои жалобы по таким-то адресам. Потом часть из них назвали анонимными, потому что посланы по электронной почте, например. Опять все
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Татьяна М.
04.02.20 12:08
Нам говорят, что только жильцы могут навести порядок в своих домах, частично это правда. Хорошо, если в доме нашлись неравнодушные, и иногда даже порядочные люди, которые смогли взять управление в сво
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Анатолий Онегин
04.02.20 11:09
Очень позитивно, замечательно и красиво! Спасибо Вам!)) Я стал больше смотреть Арктик ТВ!
Комментарий к новости:Снеговики, которые приносят счастье и любовь
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСумма просроченного перед банком долга на одного экономически активного россиянина выросла в 6 раз-PRO ВалютуКурс евро снизился на 38 копеек, доллар потерял 26 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыЗаконодательная инициатива Мурманской областной Думы принята в первом чтении
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 343 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика