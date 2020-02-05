В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по СЗФО вышли 8 представителей Мурманской области

В полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» по Северо-Западному федеральному округу Мурманскую область представят 8 участников, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Всего от субъектов СЗФО на конкурс поступили 29350 заявок, приглашение в полуфинал получили 331 человек. Конкурсантам еще предстоит пройти повторное компьютерное тестирование и подтвердить результаты онлайн-этапа. Если тест будет пройден успешно, участников допустят к дальнейшим очным испытаниям.

Открытие регионального этапа конкурса «Лидеры России» состоится 8 февраля в Санкт-Петербурге. В течение двух дней полуфинала отобранные конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России», сообщает управление по взаимодействию со СМИ.