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Мурманская область. Арктика16.08.19 10:45

В Полярном будет построен долгожданный новый пешеходный мост

В Полярном между улицами Душенова и Моисеева будет построен новый пешеходный мост. Работы начнутся в будущем году, сообщил глава региона Андрей Чибис по итогам проведённого вчера  совещания, где обсуждалось исполнение поручений врио губернатора, данных после общения с жителями города воинской славы 23 июля. 25 вопросов от северян нашли отражение в перечне поручений, ход выполнения каждого из которых Андрей Чибис контролирует лично.

«Каждое поручение, перечень которых был сформулирован три недели назад, уже находится в работе. Ответы на большинство из них получены, меры предпринимаются. Ни один вопрос не будет снят с контроля до исчерпывающего решения», – подчеркнул глава региона.

Среди уже выполненных просьб граждан – завершение ремонта лестницы до улицы Красный Горн, восстановление асфальтового покрытия на перекрёстке улиц Фисановича – Душенова, продолжение ямочного ремонта дорог в рамках муниципального контракта.

Ещё одно решение, принятое по многочисленным обращениям жителей, – в ЗАТО Александровск до 1 октября будет разработан новый план благоустройства дворов и общественных территорий. Проанализировать существующие проекты и внести изменения в программу муниципалитету предстоит совместно со специалистами Центра городского развития Мурманской области.

«Состояние городской среды во всём Александровске далеко от идеального. Программа продвигается медленно. Для создания комфортных условий жизни в гарнизонах необходимо пересмотреть проекты, составить поэтапный план с учётом особенностей местности, современных архитектурных решений, потребностей и пожеланий жителей», – прокомментировал решение глава региона.

Также в ходе рабочей поездки в ЗАТО Александровск врио губернатора Андрей Чибис проинспектировал ход строительства детского сада на 75 мест в Полярном. Работы идут по графику и завершатся в конце 2019 года.

 

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