В Полярном для школьников провели краеведческую видеопрогулку «Сокровища земли Кольской - северной окраины России»

15 мая сотрудники отдела «Семья» Центральной детской библиотеки города Полярного провели для учеников школы № 1 им М.А.Погодина краеведческую видео прогулку «Сокровища земли Кольской – северной окраины России».



С помощью красочной презентации познакомились с множеством любопытнейших и красивейших мест области, ее уникальными природными памятниками: лапландским, кандалакшским заповедниками, мистическим и загадочным Сейдозером, уникальным озером Могильное. Также юные полярнинцы узнали интересные факты. Оказывается, в нашей области более 10000 озер и если вытянуть их в одну линию, то ею можно обернуть весь земной шар. А еще, что в черте города Апатиты произрастают несколько видов орхидей, занесенных в Красные книги РФ и Мурманской области, а в Мурманске находится единственный в Европе океанариум, где обучаются и выступают арктические тюлени.