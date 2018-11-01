В Полярном начинает работу передвижная выставка «Мурман многонациональный»

Накануне Дня народного единства 2 ноября в 11.00 в Городском историко-краеведческом музее города Полярный (ул. Моисеева, 3) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман многонациональный».

На выставке гости музея узнают о 10 национально-культурных объединениях города Мурманска: Ассоциации Кольских саамов, Еврейском благотворительном центре «Забота» - «Сияние Хэсэда», Литовском культурном обществе «Литва», Молдавском культурном центре «Флуераш», Мурманской областной общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске» и других организациях.

Во временной экспозиции будут представлены цветные фотографии, рассказывающие о деятельности национально-культурных объединений в 2014-2016 годах – участии в фестивалях национальных культур, городских праздниках, спортивных мероприятиях, национальных праздниках и выставках.

Выставка предназначена для широкого круга посетителей музея, интересующихся традициями и особенностями Мурманска как города культурного взаимодействия.

Выставка работает до 27 ноября.