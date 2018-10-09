В Полярном начинает работу передвижная выставка областной научной библиотеки «Книги. Время. Люди»

В Центральной городской библиотеке им. А.М.Каутского в Полярном открывается передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области». Выставка посвящена 80-летию региона и Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

Жители Полярного смогут познакомиться с ценными и редкими изданиями, посвященными истории изучения и освоения Кольского Севера, из фондов крупнейшей библиотеки области. Выставка будет сопровождаться обзорами изданий и электронными презентациями по различным темам. Так, презентация «Свидетели времени» познакомит с уникальными редкими книгами, в том числе из личных библиотек представителей известных дворянских родов императорской России, деятелей науки и культуры XIX-XX вв., оставивших заметный след в истории нашей страны и нашего края. «Мурман и освоение Арктики» – издания из коллекции полярного исследователя Арефа Минеева, издания Главсевморпути, новые издания по освоению Северного морского пути.

Также жители области познакомятся с изданиями, посвященными освоению Мурмана и Арктики, размещенными в электронной библиотеке «Кольский Север».

Открытие выставки состоится 10 октября в 15.00.