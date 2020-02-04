В Полярном открылся детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография»

В Полярном открылся новый детский сад, построенный в рамках реализации национального проекта «Демография». Современное дошкольное учреждение, рассчитанное на 75 мест, уже приняло первых воспитанников.

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил военный гарнизон и побывал на объекте, строительство которого находилось на его личном контроле. Комментируя событие, глава региона отметил, что доступное дошкольное образование – одна из приоритетных задач, поставленных президентом России. Особое внимание в этом вопросе, по словам губернатора, уделено ЗАТО и другим муниципальным образованиям, где проживают военные.

«Это третий новый детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Еще два – в Печенге и Североморске также уже работают. В Полярном на этапе строительства были сложности, контролировали все в «ручном режиме», но главное – объект сдан вовремя, и сегодня я вижу, как дети занимаются в комфортных и безопасных условиях», – отметил Андрей Чибис.

Всего в одноэтажном здании предусмотрено четыре группы для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Главе региона показали современные групповые комнаты, каждая из которых имеет отдельный вход, раздевалки оснащены сушильными шкафами, а для удобства родителей предусмотрены отдельные помещения для колясок и санок.

При строительстве здания особое внимание было уделено системе отопления. Во всех помещениях, помимо температуры воздуха, можно контролировать температурный режим пола. Кроме того, в новом детском саду оборудован зал для физкультурных и музыкальных занятий, есть медицинский кабинет и пищеблок, внутри и снаружи здания установлена система видеонаблюдения. Прогулочные площадки для детей оснащены защитными навесами и малыми игровыми формами, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.