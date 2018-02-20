В Полярном открывается передвижная выставка областного краеведческого музея «История гражданской обороны Кольского Севера»

В Городском историко-краеведческом музее Полярного (ул. Моисеева, 3) начинает работу передвижная выставка областного краеведческого музея «История гражданской обороны Кольского Севера».

4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено Положение о противовоздушной обороне территории СССР. Этим актом было положено начало создания местной противовоздушной обороны СССР – основы будущей системы Гражданской обороны СССР.

В экспозиции представлены фотографии, на которых запечатлена хроника событий почти 90-летней истории становления и развития гражданской обороны в Мурманской области. На снимках запечатлены члены кружка «Будь готов к труду и обороне» (1936 г.), военизированные лыжные гонки в Полярном (1944 г.), строительство бомбоубежища в Мурманске (1942 г.), встреча Нового года в помещении городского бомбоубежища (1944 г.).

Выставка начнет работу 21 февраля и продлится до 5 марта.