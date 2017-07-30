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Мурманская область. Арктика30.07.17 08:54

В Полярном отметили 35-летие образования Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота

29 июля в Полярном прошли праздничные мероприятия, посвящённые 35-летию образования Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в которых принял участие председатель областной думы Сергей Дубовой. Программа праздничных мероприятий в городе воинской славы началась с церемонии открытия музея боевой славы Кольской флотилии. Музей насчитывает восемь экспозиций, отражающих историю всех соединений и частей, вошедших в состав флотилии. Особой гордостью музея является часть боевой рубки подводной лодки К-21.

Сергей Дубовой внимательно ознакомился с экспонатами и оставил запись в книге почетных гостей, тепло поблагодарив всех, кто принимал участие в создании музея.

Со словами поздравления от имени регионального парламента Сергей Дубовой обратился к военнослужащим флотилии в этот же день на торжественном вечере. Спикер отметил, что флотилия сохранила и приумножила лучшие традиции предшественников, частей, вошедших в ее состав, их особый морской дух и характер:

– Три с половиной десятка лет вы с честью, высокой самоотдачей, действуя как одно целое, несете круглосуточную боевую вахту по защите нашего северного края и всей страны.

Отдельные слова благодарности Сергей Дубовой адресовал родным и близким военнослужащих, которые делят с ними трудности и обеспечивают надежный тыл.

Глава регионального парламента пожелал всем дальнейших успехов в службе и крепкого флотского здоровья.

От имени Межрегиональной ассоциации субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота присутствующих поздравил депутат областной думы, глава этой организации Вячеслав Попов.

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Последние комментарии

Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
Vbnzq
30.07.17 16:31
Посмотрел эти красивые фотографии, и что-то мне стало грустно и противно. Я понимаю, что царю нашему во Кремле скучно, да и многочисленным енералам захотелось побренчать цацкам на потешном параде. А в
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
MargaritAB
29.07.17 10:38
Сейчас любое сообщение необходимо проверять и проверять, так как писаки услышат звон и начинают треньдеть, не понимая сути. Лишь бы прокукарекать. Так и с кладом в Зеленоборском, а сенсация началась с
Комментарий к новости:«Бумажный» клад в п.Зеленоборский вызвал ажиотаж среди журналистов
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