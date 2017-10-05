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Мурманская область. Арктика05.10.17 12:10

В Полярном полицейские быстро нашли ночных взломщиков

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился житель г.Полярный 1980 года рождения с заявлением о краже. По словам потерпевшего, когда он вернулся домой, дверь в квартиру была взломана. Из помещения пропали телевизор, сабвуфер и фотоаппарат на общую сумму 21 тысяча рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев, оставленные в квартире, изъяли орудия взлома, опросили соседей потерпевшего. Хищение произошло в ночное время, когда владелец квартиры находился на работе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска  установили, что кражу со взломом совершили двое мужчин – ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель Полярного 1999 года рождения и его знакомый – несудимый безработный местный житель 1998 года рождения.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции. По месту жительства одного из них были найдены украденные вещи.

Злоумышленники признались в содеянном и пояснили, что пришли к потерпевшему в квартиру, чтобы выяснить с ним отношения, так как ранее у них произошёл конфликт. Подумав, что хозяин не открывает дверь, они её взломали, после чего, войдя в помещение, увидели имущество потерпевшего. У них возник умысел на хищение, похищенную технику они планировали продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее судимый мужчина 1999 года на период следствия заключен под стражу, его соучастнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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