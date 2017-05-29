В Полярном полицейские изъяли из двух гаражей «экспозиции» оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войныМурманск без людей – прогноз футуролога Лиама Янга
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Мурманская область. Арктика29.05.17 09:49

В Полярном полицейские изъяли из двух гаражей «экспозиции» оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Александровск совместно с представителями УФСБ России по Северному флоту в ходе оперативно-розыскных мероприятий  выявлен и задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и комплектующих к нему.

По месту жительства и двух гаражах, находящихся в пользовании злоумышленника, полицейскими и сотрудниками УФСБ были обнаружены и изъяты предметы, по внешнему виду схожие с оружием времен Великой Отечественной войны, в том числе боеприпасы.

Мужчину 1981 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили, что житель Полярного официально не являлся владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, соответствующие документы у него отсутствовали. Со слов задержанного, оружие и боеприпасы он обнаружил и собрал в ходе раскопок на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны, проходивших на территории Кольского полуострова.

Все изъятые предметы направили на экспертизу. Экспертом ОМВД России по ЗАТО Александровск проведено исследование части предоставленного материала. Установлено, что патроны являются военными боеприпасами отечественного производства образца 1908, 1933 и 1943 года изготовления, а также военными патронами промышленного производства Финляндии и Германии 30-40-х годов прошлого века. Все они признаны пригодными для стрельбы.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого жителя области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или иного дохода осужденного. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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