В Полярном прошел отчетный концерт народных самодеятельных коллективов

Подведение итогов творческого сезона в виде концерта - стало традицией в Городском центре культуры «Север». Это всегда видение и анализ достигнутых результатов работы, а также праздник, к которому тщательно готовятся и с нетерпение ждут.

В этом году на отчетном концерте свои достижения демонстрировали сразу три народных самодеятельных коллектива - «Молодушки», «Северяне», «Гармония». Выступление вокалистов сопровождались танцевальными номерами коллектива «Самоцветы».

Ансамбль ветеранов труда «Молодушки» (руководитель - П. Гладинов) - самый дружный коллектив. Все его участницы - люди с большим опытом и активной жизненной позицией. В их репертуаре народные песни, частушки, песни военных лет и песни мурманских композиторов.

Ансамбль народной песни «Северяне» (руководитель - Г. Смирнова) - истинные ценители и почитатели народного творчества. Эмоциональными выступлениями участники коллектива стараются привлечь нынешнее поколение к истокам народной культуры.

Вокальный ансамбль «Гармония» (руководитель - И. Верескунова) занимает особое место в творческой семье Центра культуры «Север». Все участницы ансамбля имеют музыкальное или специальное музыкальное образование. Высокий уровень исполнения позволил коллективу стать неоднократным победителем областных, городских фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства.

Всех участников коллективов ждали слова восхищения и благодарности за подаренное эстетическое удовольствие, пожелания новых творческих успехов и процветания.

Жителей ЗАТО, желающих делиться своими талантами с окружающими, всех неравнодушных к творчеству людей Городской центр культуры «Север» приглашает в свою творческую семью. Контактный телефон ГЦК «Север» - 8(81551)72283.