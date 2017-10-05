В Полярном прошёл праздничный вечер «Вашей жизни осень золотая», посвященный Международному дню пожилого человека.

Представители Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» и члены Полярнинской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в этот день принимали поздравления и творческие подарки от солистов Централизованной клубной системы г.Полярного.

Участники встречи вспоминали интересные жизненные истории, делились бесценным опытом, пели песни, а также приняли участие в музыкальных конкурсах и загадках. Людмила Ивановна Армянинова, председатель Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны», поздравила присутствовавших с праздником и пожелала всем здоровья и долгих лет жизни.