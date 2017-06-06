В Полярном прошёл урок безопасности

В Центральной детской библиотеке г. Полярного прошел мультимедийный урок безопасности «Миру – да, террору – нет!». Его участниками стали ребята Городского оздоровительного лагеря «Солнечный».

В ходе презентации ребята узнали, что такое террор и кого называют террористами. Выяснили, что терроризм – это тяжкое преступление, в котором организованная группа людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Библиотекарь обсудила с детьми, как распознать опасный предмет, и как правильно действовать в случае его обнаружения. Вместе с ребятами подробно разобрали возможные экстренные ситуации - угроза взрыва, захват заложников, и выяснили, как действовать в каждой из них.

Во время знакомства с сайтом детской безопасности МЧС России «Спас-экстрим», на котором в доступной форме изложены основные правила поведения в той или иной ситуации, ребята с большим вниманием посмотрели обучающий мультфильм о поведении при нападении террористов.