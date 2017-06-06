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Мурманская область. Арктика06.06.17 10:29

В Полярном прошёл урок безопасности

В Центральной детской библиотеке г. Полярного прошел  мультимедийный урок безопасности «Миру – да, террору – нет!». Его участниками  стали ребята Городского оздоровительного лагеря «Солнечный».

В ходе презентации ребята узнали, что такое террор и  кого называют террористами. Выяснили,  что терроризм – это тяжкое преступление, в котором  организованная группа людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия.  Библиотекарь обсудила с детьми, как распознать опасный предмет, и  как правильно действовать в случае его обнаружения. Вместе с ребятами подробно разобрали возможные экстренные ситуации - угроза взрыва, захват заложников, и выяснили, как действовать в каждой из них.

Во время знакомства с сайтом детской безопасности МЧС России «Спас-экстрим», на котором в доступной форме изложены основные правила поведения в той или иной ситуации, ребята с большим вниманием посмотрели обучающий мультфильм о поведении при нападении террористов.

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