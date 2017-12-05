Мурманская область. Арктика05.12.17 13:27
В Полярном прошёл VIII открытый фестиваль школьных и студенческих агитбригад «Быть здоровым – это стильно!», приуроченный к декаде «SOS!»
В Полярном прошёл VIII открытый фестиваль школьных и студенческих агитбригад «Быть здоровым – это стильно!», приуроченный к декаде «SOS!».
Конкурсные выступления пяти команд образовательных учреждений города Полярного были направлены на пропаганду активного, здорового и позитивного досуга.
По итогам конкурса жюри присудило Гран-При фестиваля агитбригаде «Нечётные» полярнинского филиала Мурманского государственного технического университета под руководством Юлии Овчаровой. Остальные команды получили дипломы за участие и памятные подарки с символикой фестиваля. Руководителям, подготовившим агитбригады, были вручены благодарности.
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