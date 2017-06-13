В Полярном прошли мероприятия, посвященные Дню России и Дню молодёжи России

В Полярном состоялись массовое уличное гуляние «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!», посвященное Дню России, и праздничная дискотека «Полный контакт», посвященная Дню молодёжи России.

На главной площади города прошёл концерт, в котором приняли участие самодеятельные артисты из образовательных, культурных учреждений Полярного и п.Оленья Губа, а также военнослужащие. Хореографическая зарисовка с флажками танцевального коллектива «Polar Dancehall» вовлекла молодежь в танцевальное действо, а музыкальная игра превратила присутствующих на площади в настоящий сводный хор.

Волонтеры филиала Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи города Полярного молодежное общественное объединение «С.И.Л.А.» провели акцию «День России», подарив северянам ленточки с триколором, магниты и разноцветные шары.

Творчество в режиме онлайн смогли наблюдать все присутствующие на площади. Сергей Береснев продемонстрировал уличное изобразительное искусство «Street Art», нарисовав перед зрителями пример своей работы. Благодаря Сергею многие стены в Полярном стали яркими и красочными.

На специальном стенде все желающие оставили поздравления и добрые пожелания, которые были озвучены ведущими со сцены.