В Полярном прошли VIII Каверинские чтения

В этот раз Каверинские чтения прошли по трем направлениям. Квест-путешествие, брейн-ринг и конкурс иллюстраций известного романа «Два капитана» среди воспитанников школ искусств ЗАТО. Впервые в ЗАТО Александровск ребята из соседних городов (Снежногорск, н.п. Оленья губа) имели возможность познакомиться с Полярным через состязания в квесте. Полярный для такого маршрута был выбран не случайно. В этом году он отметил 10-летие со дня присвоения звания Город воинской славы.

На протяжении почти двух месяцев, школьники 6-7 классов готовились к интеллектуальному маршброску, изучая историю и памятные места города. С готовностью отозвались помочь волонтеры местных молодежный организаций «Город и Дети» «С.И.Л.А.». Команды встретились на старте в Центральной детской библиотеке, где выслушали инструктаж, представили своих капитанов и продемонстрировали «визитные карточки». Получив в сопровождение гидов-волонтеров, участники отправились в познавательный тур по заданным направлениям.

Ребята должны были за две минуты, данные на каждый из четырех теоретических вопросов, найти верный ответ, а за две минуты пятого задания сфотографироваться на фоне самого значимого объекта точки и разместить фото с одним из хэштегов #Полярный_Каверин_библиотека в социальных сетях.

Завершились Каверинские чтения брейн-рингом среди учащихся 8-9 классов. В интеллектуальном состязание участвовали пять команд. Победителем стала команда школы № 2 г. Полярного

После брейн-ринга состоялась Церемония награждения победителей. В конкурсе иллюстраций по роману «Два капитана» лучшей стала картина Марины Гараевой (детская школа искусств г. Полярный).