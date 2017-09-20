В Полярном прошло массовое уличное гуляние «Живи и здравствуй, город мой!», посвященное Дню города

В Полярном на площади «Двух капитанов» состоялась праздничная концертная программа «Живи и здравствуй, город мой!» с участием солистов и творческих коллективов Централизованной клубной системы г. Полярного.

С приветственным словом к горожанам обратились Глава муниципального образования ЗАТО Александровск Вера Сулаева и заместитель главы администрации ЗАТО Александровск по социальным вопросам Марина Дюпина.

В течение всего праздника работала выставка-ярмарка «На здоровье!», на которой можно было сделать выгодный обмен, положив свою вещь, а взамен взяв то, что понравилось, и выставка-продажа поделок ручной работы объединения декотративно-прикладного творчества «Фантазеры». Многие жители города украсили свой внешний вид самым популярным персонажем – смайликом и приняли участие в красочном флэшмобе «Смайл-шоу».

Передвижная библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовила для юных полярнинцев выставку рукописных книг, путешествие по разным городам и игровую программу с символичным названием «С днем рождения, Полярный!». Ребята, приняв также участие в конкурсной программе «Дети По» и продемонстрировав свои таланты и способности, были награждены дипломами.

В рамках празднования состоялась церемония награждения победителей конкурса фотоискусства «Город в кадре».

Завершился День города праздничным фейерверком.