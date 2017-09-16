В Полярном пройдёт массовое уличное гуляние «Живи и здравствуй, город мой!», посвященное Дню города

Сегодня, 16 сентября, в 17.00 в Полярном на площади «Двух капитанов» состоится праздничная концертная программа «Живи и здравствуй, город мой!» с участием солистов и творческих коллективов Централизованной клубной системы г.Полярного.

Юные полярнинцы примут участие в конкурсной программе «Дети По», интересных конкурсах и эстафетах, а также в веселом флэш-мобе «Смайл-шоу». В рамках празднования будет проведена церемония награждения победителей конкурса фотоискусства «Город в кадре». В течение всего праздника будет работать выставка-ярмарка «На здоровье!», на которой будут представлены предметы утвари, книги и игрушки. Завершится День города праздничным фейерверком.