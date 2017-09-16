Мурманская область. Арктика16.09.17 07:15
В Полярном пройдёт массовое уличное гуляние «Живи и здравствуй, город мой!», посвященное Дню города
Сегодня, 16 сентября, в 17.00 в Полярном на площади «Двух капитанов» состоится праздничная концертная программа «Живи и здравствуй, город мой!» с участием солистов и творческих коллективов Централизованной клубной системы г.Полярного.
Юные полярнинцы примут участие в конкурсной программе «Дети По», интересных конкурсах и эстафетах, а также в веселом флэш-мобе «Смайл-шоу». В рамках празднования будет проведена церемония награждения победителей конкурса фотоискусства «Город в кадре». В течение всего праздника будет работать выставка-ярмарка «На здоровье!», на которой будут представлены предметы утвари, книги и игрушки. Завершится День города праздничным фейерверком.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 620 человек
-
Последние комментарии
Другой взгляд
16.09.17 12:23
Сейчас в сети можно много найти откликов по поводу пятничной политической тусовки в сквере на улице Ленинградской. Попытаюсь отметить здесь то, что осталось за вниманием активных пользователей некотор
SuhiRos
16.09.17 09:30
Соглашусь с sosed51, но хочу заметить, что диагноз путинской власти - «воровская» - поставлен Навальным, да и не только им, - правильный. Другое дело, а кто сможет выдержать искушение шальными деньгам
Мария
15.09.17 21:18
Хорошее шоу, но не более. Для молодёжи это подходит!
-Скоро в эфире17:25Городские хроники (12+)17:45«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиМиллиарды рублей налогов текут в бюджет страны и региона-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики повышают надежность электроснабжения КАЗа-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор