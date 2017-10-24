В Полярном ребята из отряда ЮИД организовали для первоклашек праздник «Посвящение в пешеходы»

В школе № 2 города Полярный ЗАТО Александровск для ребят из первых классов прошел праздник «Посвящение в пешеходы». Мероприятие организовали и провели ребята из школьного отряда ЮИД, пригласив в качестве почетных гостей сотрудников ГИБДД.

Мероприятие прошло в игровой и познавательной форме. «Посвящение в пешеходы» началось с беседы первоклассников с инспектором отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск Еленой Ковалевой.

После обсуждения правил поведения на дороге, значения дорожных знаков и сигналов светофора ребята ответили на вопросы викторины, посвященной правилам дорожного движения. После викторины школьники поговорили с представителями дорожной полиции о безопасном маршруте от дома до школы и обратно. В конце мероприятия все первоклассники получили памятку юного пешехода и светоотражатели.

Юные участники дорожного движения были в восторге от праздника и пообещали, что никогда не будут нарушать правила дорожного движения.