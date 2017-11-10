В Полярном состоялась презентация электронного краеведческого альманаха «Живая Арктика»

В Центральной городской библиотеке им. А.М. Каутского г. Полярный состоялась презентация электронного краеведческого альманаха «Живая Арктика».

Альманах представляет собой специальную программу, созданную сотрудниками библиотеки. Программа находится на электронном дисковом носителе, доступна для пользователей любого возраста и включает в себя книги, статьи, материалы открытых интернет-источников, интерактивные ссылки.

С основными разделами альманаха, описанием, характеристиками библиотекари познакомили учеников основной общеобразовательной школы № 1 имени М.А. Погодина. Ребята узнали о первых покорителях Арктики, истории освоения полярных широт в разные периоды отечественной истории, знаменитых полярных экспедициях начала 20 века, ледокольном флоте, полярных станциях и многом другом.

Завершилась презентация увлекательной викториной о Кольском крае. Все участники встречи получили сувенирную продукцию - блокноты с символикой альманаха и красочные буклеты. Библиотекари передали в дар школе диски с альманахом, которые учителя смогут использовать в своей работе. С электронным изданием также познакомятся жители Снежногорска и Гаджиево.