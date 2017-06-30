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Мурманская область. Арктика30.06.17 23:07

В Полярном в акватории Екатерининской гавани начался чемпионат по гребно-парусному спорту

Соревнования проходят в рамках 82-й спартакиады. По сложившейся традиции начались они в исторической базе флота – городе Полярный в акватории Екатерининской гавани.

В чемпионате принимают участие команды основных объединений и соединения надводных кораблей, подводных лодок, соединений и частей 45-й армии ВВС и ПВО, а также других береговых частей общей численностью около 100 человек.

Первым испытанием стала гребля на шестивёсельных шлюпках Ял-6 на дистанции 2 тысячи метров. Также прошло гребно-парусное двоеборье, которое включает в себя шлюпочную гонку на вёслах и под парусом.

Завтра состоится заключительный этап чемпионата - крейсерская гонка по Кольскому заливу от Полярного до Североморска на дистанцию в 9 морских миль.

По итогам состязаний будет сформирована сборная команда Северного флота, которая будет готовиться к чемпионату Военно-морского флота России по гребно-парусному многоборью.

Гребно-парусный спорт является отличительным видом спорта для всех военных моряков, который не только поддерживает старинные традиции, зародившиеся ещё в парусном флоте, но и способствует высокой морской выучке, а также развитию силы и выносливости. Подготовка гребцов на Северном флоте ведётся круглогодично. В осенне-зимний период и весной спортсмены вырабатывают силу и выносливость на тренажерах в спортивных залах. Тренировки на воде проходят в летние месяцы.

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