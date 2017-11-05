В Полярнозоринском районе во время столкновения автомобиля «ВАЗ-21150» с грузовиком «Вольво» погибли два человека

В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.

Павел К

Ну, не может быть единства в стране, где царит такое неравенство! Сколько вы не говорите: «Сладко, сладко...», - у многих россиян уже оскомина от вас.