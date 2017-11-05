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Мурманская область. Арктика05.11.17 07:30

В Полярнозоринском районе во время столкновения автомобиля «ВАЗ-21150» с грузовиком «Вольво» погибли два человека

3 ноября около 22.50 на 1177 км автодороги «Кола», по предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21150» при совершении разворота не убедился в отсутствии транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобиля «Вольво». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

 

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