Мурманская область. Арктика05.11.17 07:30
3 ноября около 22.50 на
1177 км автодороги «Кола», по предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21150» при совершении разворота не убедился в отсутствии транспортного средства и допустил столкновение с грузовым автомобиля «Вольво». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В Полярнозоринском районе во время столкновения автомобиля «ВАЗ-21150» с грузовиком «Вольво» погибли два человека
3 ноября около 22.50 на
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.
Комментарии
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Последние комментарии
KomRad
04.11.17 23:40
Что-то участников флеш-моба мало для праздника народного единства!
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Елена
04.11.17 14:28
В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.
Павел К
04.11.17 11:05
Ну, не может быть единства в стране, где царит такое неравенство! Сколько вы не говорите: «Сладко, сладко...», - у многих россиян уже оскомина от вас.
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