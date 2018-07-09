В полярную ночь будет светло

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проинспектировал ход работ на проспекте Героев-североморцев. Здесь производится установка новых металлических оснований для светодиодных ламп.

– Проектом предусмотрена установка 46 опор, это капитальный ремонт наружного освещения на участке от улицы Адмирала флота Лобова до автомобильной дороги Р21 «Кола», – отметил Андрей Сысоев. – Обеспечение современным освещением – одна из важнейших задач летней ремонтной кампании, вопрос безопасности, как для водителей, так и для пешеходов.

Стоит отметить, что управление городским уличным освещением осуществляется системой «Гелиос». Она может работать полностью в автоматическом режиме и контролироваться дистанционно. Это позволяет отслеживать все режимы работы и снимать показания приборов учета не выезжая на место.