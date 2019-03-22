В Полярные Зори привезут спектакль «Эти свободные бабочки»

23 марта жители города атомщиков увидят самую яркую прошлогоднюю премьеру коллектива Мурманского облдрамтеатра - спектакль «Эти свободные бабочки».

В большом городе встречаются юноша и девушка – Дональд Бейкер и Джил Тэннер. Дональд бежит от чрезмерной опеки матери, уходит из дома, чтобы доказать, что может жить самостоятельно. Он снимает квартирку на последнем этаже, со стенами тонкими, как бумага. А Джил оказывается его соседкой.

Дональд из богатой семьи, воспитанный, рассудительный, талантливый. И у него есть мечта - стать настоящим музыкантом. Джил – эксцентричная, взбалмошная, сегодня ее назвали бы крутой, взрывает привычный уклад жизни юноши. У девушки тоже есть мечта – стать знаменитой актрисой. Такие разные – импульсивная Джил и уравновешенный Дональд, интересны друг другу, каждый открывает другому свой мир. Молоды, обаятельны и превыше всего ценят свободу.

Встреча Дональда и Джил не была случайной... Они просто необходимы друг другу. За иронией Дональда и беззаботностью Джил – зарождающееся серьезное чувство, которое и может дать им свободу, полноту, радость жизни. Все начинается с любви…