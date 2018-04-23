В Полярных Зорях четырех нерадивых мамаш за неуплату алиментов отправили в колонию

К сожалению, в своей работе судебные приставы сталкиваются не только с мужчинами - злостными неплательщиками алиментов, но и с матерями-«кукушками». Так, в 2017 году отделом судебных приставов города Полярные Зори возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.157 УК РФ в отношении четырех жительниц города, не плативших алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.

До возбуждения уголовных дел должницы привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ и подвергались наказанию в виде обязательных работ. Но будучи уже привлеченными к административной ответственности, «кукушки» не предприняли мер по уплате алиментов, что повлекло уголовную ответственность.

Суд в целях их исправления в качестве наказания назначил отбывание исправительных работ. Но дамы не всерьез отнеслись к приговору, от исправительных работ умышленно уклонялись, не трудоустроились, алименты не выплачивали. На основании сведений уголовно-исполнительной инспекции суд решил, что исправлению таких злостных должниц поможет только изоляция от общества, и заменил исправительные работы на лишение свободы. Теперь нерадивым матерям придется отправиться в места не столь отдаленные.