В Полярных Зорях горели хозяйственные постройки, а в Заполярном подъезд жилого дома

11 мая в 16.40 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании хозяйственных построек по адресу: г. Полярные Зори, ул. Котельная, д. 4. В результате пожара первое строение обгорело на всей площади - 6 кв.м, также обгорело и домашнее имущество, находящееся в нем, у второго строения обгорела стена на площади 9 кв.м, крыша на площади 12 кв.м.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 2 единицы техники.

А в 17.43 дежурной службы приняли согнал о возгорании в подъезде жилого дома по адресу: г. Заполярный, ул. Крупской, д.5. В результате пожара в подъезде дома на первом этаже обгорел утеплитель пластиковой трубы центрального отопления. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 чел. личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.