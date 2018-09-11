В Полярных Зорях горожан объединят с помощью события нового формата

В эту пятницу в городе атомщиков стартует работа открытой городской мастерской. В течение трёх дней полярнозоринцы под руководством профессиональных архитекторов и урбанистов будут менять городскую среду.

Идея реализации такого необычного объединяющего проекта была представлена городским Советом молодёжи на конкурс Фонда АТР АЭС, в котором участвуют города, где располагаются атомные станции. Весной по результатам прохождения двух этапов отбора проект попал в число победителей конкурса, а его авторы получили грант на воплощение своих креативных идей. Формат мероприятия был разработан и опробован Центром прикладной урбанистики (ЦПУ). В Полярных Зорях ЦПУ станет соорганизатором события.

Концепция проекта заключается в следующем: в одном из дворов города строится мобильная столярная мастерская, на ее базе разворачивается работа по изучению города, здесь же воплощаются в жизнь новые идеи. Можно считать, что мастерская является продолжением Форума городских сообществ, который был в ноябре проведен Советом молодежи в Полярных Зорях. Тогда и был выявлен запрос на новый формат городских событий, на необходимость работы площадки, где можно реализовать свои способности, получить новые знания, найти единомышленников. На этапе подготовки организаторы исследовали город, привлекли в свою команду жителей, заручились поддержкой администрации города.

«Прежде, чем пилить и строить, мы будем учиться - прослушаем интересные лекции от Святослава Мурунова, поговорим о городской идентичности, роли городских сообществ, современных общественных пространствах. Одним из наших спикеров станет Михаил Приемышев - молодой архитектор, дизайнер, методолог, эксперт ЦПУ, он расскажет о пути художника и творческой экономике.

Объекты, которые мы изготовим в мастерской, останутся на площадке и послужат основой для обустройства двора.

Сегодня уже практически завершено строительство павильонов, где будут располагаться столярная мастерская и зоны мастер-классов. Мы организуем зоны питания, отдыха. Увидев большой интерес со стороны людей с маленькими детьми, мы решили расширить спектр возможностей нашей мастерской. Так 15 и 16 сентября будут проведены кулинарные мастер-классы, а в субботу мы вынесем мольберты на улицу, дадим кисти, краски и холсты и под руководством педагогов Детской школы искусств будем рисовать» - рассказывает о событии один из авторов проекта Алёна Кучерявенко.

В рамках подготовки мероприятия поддержку ему выразили городские предприятия и учреждения. «Кольская АЭС-авто» стала партнером события и организует фуд-корт, УК «Комплекс ЖКХ» и МКУ «Управление городским хозяйством» помогают ресурсами, инвентарем, организуют вывоз мусора, подключились турклуб «ВОДИной» и Дом культуры нп.Африканда. Сами жители активно предлагают свою помощь в качестве волонтеров, аниматоров, строителей.