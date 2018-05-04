В Полярных Зорях гостья похитила у собутыльника ноутбук

В дежурную часть МО МВД России «Полярнозоринский» поступило заявление от жителя гогода о краже ноутбука. Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что у потерпевшего находились гости и совместно с ним распивали спиртные напитки. После того, как хозяин заснул, одна из находившихся в компании женщин покинула квартиру, похитив ноутбук.

Подозреваемую полицейские задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Продав компьютер, злоумышленница распорядилась вырученными средствами по своему усмотрению.

По данному факту в отношении ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.