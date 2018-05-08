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Мурманская область. Арктика08.05.18 15:10

В Полярных Зорях майские дни проходят под музыку военных лет

5 мая полярнозоринцы приняли участие в ставшем уже традиционным «Майском вальсе». На площади героев-летчиков была организована уличная сцена и зрительный зал. Уличная танц-площадка собрала десятки ветеранов, школьников, работников различных городских структур. Программа праздника была подготовлена Советом по реализации молодежной политики при главе города Полярные Зори совместно с Домом культуры поселка Африканда.

Объединенные коллективы работников администрации, Совета молодежи, отдела образования, Совета депутатов выступили перед зрителями. Сводный хор исполнил известные песни военных лет. Эстафету приняли творческие коллективы ДК поселка Африканда. Песни сменялись танцами, члены Совета молодежи города продемонстрировали мастер-класс по вальсированию, усидеть в такой обстановке было невозможно - в пляс пускались и стар и млад. 

По мнению зрителей и участников, «Майский вальс» имеет свой особенный характер, не носит официального тона и потому по сердцу приходится всем его участникам.

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