В Полярных Зорях мужчины умирают в 61 год

За втором квартале текущего года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией зарегистрировано128 актов гражданского состояния, в том числе: рождения – 40 (мальчиков –24; девочек – 16), смерти - 42 (мужчин –22, средний возраст –61; женщин –20, средний возраст –71).

За три месяца второго квартала в городе атомщиков брак заключили 26 пар (брак впервые – 24 чел., в торжественной обстановке – 12 пар, средний возраст вступающих в брак – 25-35 лет и старше), а разводов на этот период пришлось 16 (по решению суда – 14; по обоюдному согласию – 2).

В июне по Отделу ЗАГС муниципалитета было зарегистрировано 46 актов гражданского состояния, из них: рождения – 16, смерти – 13; браки – 13, разводы – 3.