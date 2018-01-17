В Полярных Зорях началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В 2017 году в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» в Полярных Зорях начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня в ходе рабочей поездки строительную площадку спортивного объекта посетила губернатор Марина Ковтун. ФОК появится рядом с городским парком здоровья и отдыха, где в 2017 году была оборудована освещения набережная.

Муниципальный контракт на строительство ФОКа был заключен 20 октября 2017 года. Сегодня строители заканчивают подготовку стройплощадки для строительства: установили ограждение, завезли краны и другую строительную технику, начали работы по забивке свай.

В ФОКе будут размещены универсальный игровой и тренажерный залы, зал для акробатики, зал для настольного тенниса. Одновременно здесь смогут заниматься более 100 человек, в том числе горожане с ограниченными возможностями здоровья. Проектом предусмотрен доступ в физкультурно-оздоровительный комплекс инвалидов всех групп мобильности.

«Полярные Зори по общей доле занимающихся спортом горожан находятся на третьем месте в области после Кировска и Мурманска. То есть ФОК городу очень нужен. Поэтому мы, несмотря на «жёсткий» бюджет, заложили в областную госпрограмму «Развитие физкультуры и спорта» необходимые средства до 2020 года. Одновременно мы ищем иные пути финансирования, в том числе за счёт федеральных средств», – отметила глава региона Марина Ковтун.

В федеральную целевую программу объект включить пока не удаётся, поскольку один из критериев включения – стоимость не выше 100 миллионов рублей, рассказала Марина Ковтун. Возможно, это ограничение удастся снять за счёт обновлённого законодательства об Арктической зоне и преференций для регионов, в неё входящих. Так, для сейсмоопасных регионов порог в 100 млн рублей не применяется.

«Полярные регионы, где строительство объектов заведомо дороже, тоже должны пользоваться подобными льготами. Мы работаем в этом направлении с федеральным центром. В любом случае строительство мы уже начали и обязательно доведём до конца», – сказала Марина Ковтун.

Также губернатор осмотрела строящийся многоквартирный жилой дом на улице Энергетиков. Заказчиком строительства выступает филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». В новостройке поселятся работники станции и военной части, охраняющей КАЭС. В конце марта дом должен быть введён в строй. Это ещё один положительный пример, как градообразующее предприятие непосредственно участвует в развитии города, отметила губернатор Марина Ковтун.