В Полярных Зорях обновили главный символ города

Вчера вечером жители Полярных Зорь удивились изменениям, встречающим их на въезде в город! Стела - главный символ муниципалитета - засияла по-новому. Теперь открыточные виды добавит триколор – каждую грань стелы подсветили в цветах российского флага.

Этим летом в преддверие юбилеев города и Кольской АЭС уже были проведены работы по ремонту объекта: заменили электрику и пластиковые элементы, установили светящиеся буквы с названием города, провели ремонт дорожного полотна. Теперь внешний облик въездной зоны изменился еще сильнее благодаря световому оформлению.

На этой неделе приступили к благоустройству территории у стелы. Специалисты КолАЭР проведут дискование почвы, снимут верхний слой, удобрят почву. Работы по созданию нового газона запланированы на весну, а уже прямо сейчас в Полярные Зори едут двухметровые ели, в четверг-пятницу их будут высаживать.

«Важно отметить, что данная инициатива общественная и реализована без привлечения бюджетных средств. Общая стоимость работ составила 1,6 млн. рублей. Проект по обновлению стелы стал одним из победителей конкурса Фонда АТР АЭС. Полярнозоринская общественная организация «Чернобыль-Атом» получила в качестве приза грант в размере 1,2 миллиона рублей, 400 тыс. рублей выделила в рамках благотворительной помощи Кольская АЭС, – объясняет глава города Максим Пухов, - В условиях долгой темной зимы каждый подсвеченный элемент архитектуры добавляет оптимизма и радует глаз, да и к главному городскому символу надо относиться с уважением и вниманием».