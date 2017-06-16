В Полярных Зорях обсудили вопросы здравоохранения – надежда на ГК «Росатом» и ФМБА России

15 июня в Полярных Зорях состоялось расширенное совещание по вопросам медицинского обслуживания населения муниципального образования. Подобные встречи пройдут и в других атомградах. Соответствующее решение принято генеральным директором ГК «Росатом» Лихачевым А.Е. совместно с руководителем ФМБА России Уйбой В.В.

В совещании приняли участие руководство города, ФМБА РФ, представители Концерна «Росэнергоатом», областного Министерства здравоохранения, ТФОМС, Кольской АЭС, ФГБУЗ МСЧ-118，МРУ 118.

Обсуждению подверглись вопросы медицинского обслуживания на территории муниципального образования. Проведенные предварительно соцопросы показали, что в первую очередь горожан волнует нехватка узких специалистов. На втором месте – долгое ожидание приёма, особенно остро стоит проблема с записью на УЗИ и к стоматологу.

Отсутствие специалистов обусловлено тем, что молодые врачи готовы ехать в удаленные города при условии предоставления им и их семьям служебного жилья, что зачастую оказывается непреодолимым во многих муниципалитетах области. Как пояснил глава города Максим Пухов, за последние три года администрацией выделено 7 квартир врачам, которые приехали в Полярные Зори. Эта работа была высоко оценена всеми участниками совещания и будет продолжена впредь.

В ходе обсуждений были сформулированы задачи, которые необходимо решить в первую очередь – это ремонт помещений в ДШИ н.п.Африканда, куда в скором времени переедет амбулатория; покупка необходимого оборудования, расширение автостоянки у МСЧ-118 и другие.

Глава города прокомментировал итоги совещания так: «Часть вопросов решена в ходе встречи, остальное, надеюсь, решатся при содействии ГК «Росатом» и ФМБА России. Ожидаем позитивных изменений».