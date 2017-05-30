В Полярных Зорях определены победители городского этапа конкурса «10 атомных песен»

26 мая в большом зале Городского дворца культуры Полярных Зорь состоялось конкурсное прослушивание и определение победителей вокального конкурса ГК «Росатом» под названием «10 атомных песен». В конкурсе принимали участие жители городов присутствия атомной отрасли.

Опытное жюри подошло к отбору участников конкурса со всей строгостью, а само мероприятие ничем не отличалось от настоящего кастинга.

По итогам прослушивания были определены победители. Места распределились таким образом: 1 место заняла Елена Шундеева, 2 место поделили Елена Грошева и Вокальный проект при объединении «Рок-клуб», 3 место завоевали Анастасия Павлова и мужская группа хора «Орферион».

Специальными дипломами отмечены Александра Саратовская и Наталья Дудикова.

Записи пятерых победителей будут направлены на рассмотрение конкурсной комиссии в Москве.

На 10 лучших «атомных песен» будут сняты видеоклипы, к созданию которых будут привлечены продюсеры из Москвы, а коллективы-победители отправятся в гастрольный тур по городам присутствия ГК «Росатом».