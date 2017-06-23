В Полярных Зорях осуждён северянин, сбивший 12-летнюю девочку

Происшествие произошло 18 ноября 2015 года в вечернее время в г.Полярные Зори. Житель города 1982 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», при движении по улице Строителей со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Ломоносова, двигаясь с превышением установленной скорости движения, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 2005 года рождения, перебегавшую дорогу в неположенном месте. После наезда на пешехода водитель с места ДТП скрылся. Свидетели наезда вызвали скорую и полицию.

Водитель был задержан сотрудниками ГИБДД по месту жительства спустя непродолжительное время. Мужчина пояснил, что он не заметил, что кого-то сбил, так как в момент ДТП он отвлекся от дорожной обстановки, посмотрев на недавно открывшийся магазин. Он только почувствовал удар по автомобилю, однако после того, как остановился, никого не увидел и поэтому отправился домой.

В результате ДТП 12-летней девочке были причинены телесные повреждения в виде травмы головы и многочисленных повреждений костей лицевого черепа и мягких тканей лица, которые согласно заключению эксперта квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

По факту в отношении водителя автомобиля «Форд Фокус» следователем следственного отдела следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В ходе следствия были назначены необходимые экспертизы, опрошены свидетели и потерпевшая, а также ее родители.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, собранные следователем СУ УМВД России по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Полярных Зорь. 35-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно.